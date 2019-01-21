Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak, sabah ve gece buzlanma ve don, yer yer sis ve pus görülecek.



Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 18, Muş'ta 12, Hakkari'de 13, Van'da 9 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Hakkari'de 5, Muş'ta 7 derece ölçülmesi bekleniyor.

Van Gölü'nde hava bulutlu ve sisli olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA