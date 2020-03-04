Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

04.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:18

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 13, Kars'ta 9, Erzurum ve Ardahan'da 8, Iğdır ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 17, Erzincan'da 14, Ardahan'da 13, Kars'ta 10, Erzurum'da 8 ve Ağrı'da 7 derece olması öngörülüyor.



Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Ergan'da 82, Cıbıltepe'de 75 ve Palandöken'de 78 santimetre olarak kaydedildi.



Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA