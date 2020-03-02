Doğu Anadolu'da buzlanma don ve çığ uyarısı

02.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:30

Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın sabah parçalı, zamanla az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 7, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 7, Ardahan'da 5, Kars'ta 3, Erzincan'da 2 ve Ağrı'da 1, derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Ardahan'da 4, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 70, Cıbıltepe'de 75, ve Konaklı'da 55 santimetre kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsü olan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulundu.



Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 9 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Kentte iki gün aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde buzlanma meydana geldi.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle Arpaçay'da 3, Digor'da 4, Susuz'da da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte 19 köy yolu ile ulaşım sağlanamadığı ve karla mücadele ekiplerinin yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA