Doğu Anadolu'da buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı
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Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Güncel

Doğu Anadolu'da buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı yapıldı.

09.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:14
Doğu Anadolu'da buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Kars ile Ardahan'da 5, Erzurum'da 3 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü. Iğdır'da ise gece en düşük hava sıcaklığı 3 derece olarak kayıtlara geçti.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır ve Erzincan'da 19, Ardahan'da 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 11 ve Ağrı'da 6 derece olması tahmin ediliyor.


Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzincan Ergan'da 75, Erzurum Palandöken'de 71, Kars Cıbıltepe'de 63 santimetre kaydedildi.


Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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