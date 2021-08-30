Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
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Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Erzincan'da bayram dolayısıyla konser düzenlendi.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mehter konseri ve kahramanlık türküleriyle devam etti.

Programa AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve vatandaşlar katıldı.

Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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