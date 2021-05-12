Doğu Anadolu'da bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
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Doğu Anadolu'da bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu'da bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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