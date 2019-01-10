Doğu Anadolu'da Bin 108 Köy ve Mahalle Yolu Kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 ildeki bin 108 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava koşulları nedeniyle 634 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı Erzurum'da, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu.

Ekipler, kent merkezinde kalınlığı 30 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli

Tunceli'de de olumsuz hava koşulları sonucu 141 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, kapalı yolları açmak için iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinin yüksek kesimlerinde yer yer etkili olan tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

Kars

Kars'ta da kar yağışı ve tipiden 76 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezinde 18, ilçelerden Arpaçay'da 8, Digor'da 15, Sarıkamış'ta 16, Selim'de 9, Susuz'da ise 10 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.

Erzincan

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinde 15, ilçelerden Çayırlı'da 15, İliç'de 15, Kemah'ta 15, Kemaliye'de 24, Otlukbeli'de 3, Refahiye'de 50, Tercan'da 45 ve Üzümlü'de 15 olmak üzere toplam 197 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 8 kepçe ve kar makineleriyle çalışma yürütüyor.

Ağrı

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre ise kar yağışı ve tipi dolayısıyla halen 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolları açmak için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada da ekiplerin kardan kapanan Cumaçay-Kağızman kara yolunu açmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin ayrıca karla mücadele çalışmaları çerçevesinde yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.

Ardahan

Ardahan'da kar nedeniyle halen 9 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte birçok sürücü, araçlarının depolarında donan yakıtların çözülmesi için uzun uğraş verdi.

Ardahan Köprüsü mevkisinde akarsuların yüzeyinin buzla kaplandığı kentte, ağaçlar da kırağıdan dolayı beyaza büründü.

Kentte Kura Nehri çevresinde soğuk havanın da etkisiyle sis oluştu.

Kaynak: AA