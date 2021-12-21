Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölge genelinde, aralıklı kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette, zaman zaman ise kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Bölgede fırtına nedeniyle olası çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerekiyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, Iğdır'da 5, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 3, Erzurum'da 2, Ağrı ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 7, Tunceli'de 2, Ağrı ve Erzincan'da 1, Ardahan'da 0, Erzurum ve Kars'ta ise sıfırın altında olmak üzere 1 derece olması bekleniyor.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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