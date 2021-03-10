Doğu Anadolu'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğu Anadolu'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar bekleniyor

10.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:33
Doğu Anadolu'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar bekleniyor

Doğu Anadolu'da bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu kesiminde görülecek karın Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimleriyle gece saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari ve Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 santimetre) olması bekleniyor.

Yağışın etkisini cuma sabah saatlerine kadar sürdüreceği öngörülürken, ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Akdeniz'de kuvvetli fırtına

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz'e ilişkin kuvvetli rüzgar uyarısını da güncelledi.

Buna göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Şevket Çoruh Pelin Öztekin Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Ali Şansalan Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli kar bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:37:35. #1.14#
title