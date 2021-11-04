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Doğu Anadolu'da 7 ilde sis ve pus etkili olacak

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da 7 ilde sis ve pus etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ile Iğdır'da sis ve pus etkisini gösterecek.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ile Iğdır'da sis ve pus etkisini gösterecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu olacak.

Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde pus ve sis görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Ağrı'da 1, Kars'ta 3, Erzurum'da 4, Erzincan ve Tunceli'de 6, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 20, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 15, Kars'ta 13, Ardahan'da 12 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri
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