Doğu Anadolu'da 7 ilde (Kovid-19) kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
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Doğu Anadolu'da 7 ilde (Kovid-19) kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

07.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:14
Doğu Anadolu'da 7 ilde (Kovid-19) kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Doğu Anadolu Bölgesinde 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

Doğu Anadolu Bölgesinde 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgede yeni önlemler kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlama kapsamında Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan, Iğdır'da 21.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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