Soğuk hava nedeniyle çeşmeler, sulak alanlar ve barajlar dondu - Haberler
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Soğuk hava nedeniyle çeşmeler, sulak alanlar ve barajlar dondu

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Donan yerlerden drone ile çekilmiş görüntüler Donan sulak alanlar Buzla kaplanan barajlar Ağrı Dağı Donan çeşmeler IĞDIR - Iğdır'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çeşmeler, bazı sulak alanlar ve barajlar buzla kaplandı.

IĞDIR (AA) - Donan yerlerden drone ile çekilmiş görüntüler

Donan sulak alanlar

Buzla kaplanan barajlar

Ağrı Dağı

Donan çeşmeler IĞDIR - Iğdır'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çeşmeler, bazı sulak alanlar ve barajlar buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentteki çeşmeler dondu.

Türkiye'nin Ermenistan sınırının bir bölümünü oluşturan Aras Nehri'nin taşkınlarıyla oluşan sulak alanlar buzla kaplandı.

Öte yandan, Kars-Iğdır arasında bulunan baraj göllerinin üstü de buz tabakasıyla örtüldü.

Soğuk hava nedeniyle çeşmeler, sulak alanlar ve barajlar dondu

Soğuk hava nedeniyle çeşmeler, sulak alanlar ve barajlar dondu

Soğuk hava nedeniyle çeşmeler, sulak alanlar ve barajlar dondu

Soğuk hava nedeniyle çeşmeler, sulak alanlar ve barajlar dondu

Soğuk hava nedeniyle çeşmeler, sulak alanlar ve barajlar dondu

Soğuk hava nedeniyle çeşmeler, sulak alanlar ve barajlar dondu

Soğuk hava nedeniyle çeşmeler, sulak alanlar ve barajlar dondu

Soğuk hava nedeniyle çeşmeler, sulak alanlar ve barajlar dondu

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AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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