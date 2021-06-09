Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Ardahan'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Kars'ta 24, Erzurum ve Ardahan'da 22 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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