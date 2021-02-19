Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek
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Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

19.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:32
Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 gündür kar yağışının etkili olduğu bölge genelinde havanın aralıklı kar yağışlı olması ve yağışların Erzurum, Erzincan Kars ile Iğdır'da hafif geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'da 17, Erzurum'da 15, Kars'ta 13, Erzincan'da 9, Ağrı'da 6, Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 4, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Kars ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 2 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 121, Sarıkamış'ta 84 ve Konaklı'da 53 santimetre ölçüldü.

Bölgede vatandaşlar ile ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayının yanı sıra dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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