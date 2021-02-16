Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın aralıklı yağışlı geçmesi beklenen bölge genelinde, yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmurlu, yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da sıfırın altında 1 derece, Erzurum ve Kars'ta 2, Ardahan'da 3, Iğdır ve Tunceli'de 4, Erzincan'da 10 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 15, Tunceli'de 14, Erzincan'da 12, Erzurum 8, Ardahan ve Kars'ta 7, Ağrı'da 6 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 92, Sarıkamış'ta 52 ve Konaklı'da 29 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesinin yanı sıra Erzurum ve Erzincan çevrelerinde hızı saatte 30 ila 50 kilometreyi bulacak rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir