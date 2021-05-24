Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da, sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da, sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öngörülen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Erzurum ve Ardahan'da 6, Ağrı ve Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 30, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta 25, Erzurum'da 23 ve Ardahan'da 21 derece olması tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç