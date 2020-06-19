Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
19.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:53

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ile Ardahan'da 9, Erzurum'da 10, Ağrı'da 11, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 31, Erzincan'da 26, Ağrı'da 25, Erzurum'da 22, Kars'ta 21 ve Ardahan'da 18 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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