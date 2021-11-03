Doğu Anadolu'da 6 il için yoğun sis uyarısı

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da yarından itibaren yoğun sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da yarından itibaren genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sis ve pus, 8 Kasım günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Söz konusu illerde sis ve pus yüzünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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