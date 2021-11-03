Doğu Anadolu'da 6 il için yoğun sis uyarısı - Haberler
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Doğu Anadolu'da 6 il için yoğun sis uyarısı

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da 6 il için yoğun sis uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da yarından itibaren yoğun sis ve pus bekleniyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da yarından itibaren yoğun sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da yarından itibaren genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sis ve pus, 8 Kasım günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Söz konusu illerde sis ve pus yüzünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri
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