Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
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Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

15.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:47

Kar nedeniyle beyaza bürünen kent merkezi Karla kaplı dağlar İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin iş makineleriyle kapalı köy yollarını açma çalışmaları Hakkari ve ilçelerinde de olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kent merkezi

Karla kaplı dağlar

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin iş makineleriyle kapalı köy yollarını açma çalışmaları Hakkari ve ilçelerinde de olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 96 köy ve 193 mezra yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kent merkezinde belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollardaki karları temizledi.

Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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