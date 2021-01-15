Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Kar nedeniyle beyaza bürünen kent merkezi Karla kaplı dağlar İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin iş makineleriyle kapalı köy yollarını açma çalışmaları Hakkari ve ilçelerinde de olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kent merkezi

Karla kaplı dağlar

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin iş makineleriyle kapalı köy yollarını açma çalışmaları Hakkari ve ilçelerinde de olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 96 köy ve 193 mezra yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kent merkezinde belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollardaki karları temizledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı