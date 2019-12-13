Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı etkili olacak

13.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:02

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde kar yağışı devam edecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı etkili olan bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ağrı ve Iğdır çevrelerinin, akşam saatlerine kadar ise Erzincan çevresinin aralıklı yağışlı geçmesi beklenen bölgedeki yağışların yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneydoğulu yönlerden hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 2, Erzincan'da 0, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Erzurum'da 5, Kars ve Ardahan 7 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzincan'da 6, Iğdır'da 5, Kars'ta 3, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 2 derece olacak.

Kar yağışının ardından kar kalınlıkları Erzurum'da 12, Ağrı'da 4, Ardahan ve Kars'ta 2, Palandöken Kayak Merkezi'nde 51, Ergan Kayak Merkezi'nde 10 santimetre olarak ölçüldü.

Açıklamada, bölgede buzlanma, sis ve don hadiselerine karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA