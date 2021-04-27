Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ile Iğdır'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ile Iğdır'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, güney ve güneydoğudan orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum ve Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 7, Erzincan'da 8, Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 25, Ağrı'da 21, Erzurum ve Kars'ta 20, Ardahan'da 16 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde görülecek kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 10:55:04. #1.16#

title