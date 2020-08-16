Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
16.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:15

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır ile Erzurum'un doğu ve güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Erzurum'da 8, Ağrı'da 11, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı ile Erzurum'da 28, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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