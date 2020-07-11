Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu olacak.

Bölge genelinde öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği, yağışların Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve doğudan hafif; yağış anında orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan 11, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Erzincan'da 16, Iğdır'da 18 ve Tunceli'de 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 36, Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Kars'ta 24 ve Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA