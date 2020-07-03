Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 10, Erzurum'da 12, Ağrı'da 13, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 27, Erzurum ile Kars'ta 25 ve Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA