Doğu Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 06.00'ya kadar bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacak. Yağışlar genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde düşecek. Adıyaman çevresinde ise sağanak görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar, fırtına, kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına etkili olacak.

Bingöl ve Tunceli'de yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riskine, bölge genelinde ise çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş