Doğu Anadolu'da "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri

Tunceli'de, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Munzur ve Pülümür Vadisi'nde belediye ekipleri ve gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Tunceli'de, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Munzur ve Pülümür Vadisi'nde belediye ekipleri ve gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Belediye öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 150 kişi temizlik çalışmasına katıldı.

Gruplar halinde Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisini dolaşan katılımcılar, alandaki çöpleri topladı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekipleri ve gönüllülerce Munzur ve Pülümür Vadisi'nde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Maçoğlu, toplanan çöplerin geri dönüşüm firmalarına satılacağını ve elde edilen gelirle öğrencilere burs verileceğini belirterek, "Doğa sadece bize ait değil, lütfen kirletmeyin. Temizlemek kurtuluş değil aslında kirletmemek kurtuluş." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren