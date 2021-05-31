Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan'da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 16, Tunceli'de 13, Erzincan'da 12, Erzurum'da 8, Ağrı'da 7, Kars ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 33, Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Ağrı'da 28, Kars'ta 27, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer