Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak etkili olacak
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Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak etkili olacak
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Kars, Ardahan, Ağrı ile Iğdır'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Kars, Ardahan, Ağrı ile Iğdır'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'ın doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum ve Ağrı'da 5, Erzincan'da 9, Iğdır'da 13 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Erzurum ve Kars'ta 22, Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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