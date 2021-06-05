Doğu Anadolu'da 4 ilde "5 Haziran Dünya Çevre Günü"nde etkinlikler düzenlendi

Ardahan, Kars, Erzincan ve Tunceli'de, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çöp toplandı, çevre temizliği yapıldı ve fidan dağıtıldı.

Ardahan, Kars, Erzincan ve Tunceli'de, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çöp toplandı, çevre temizliği yapıldı ve fidan dağıtıldı.

Ardahan'da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Çamlıçatak Ormanlığında düzenlenen etkinlikte, Vali Hüseyin Öner, yetkililer, sporcular ve gönüllüler çöp topladı.

Vali Öner, etkinlikte yaptığı konuşmada, çevrenin korunmasının çok önemli olduğunu ve bu bilinci genç kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.

Etkinlikle çevrenin önemine dikkat çekmek istediklerini bildiren Öner, "Çevre, hayatımızın vazgeçilmezi. Bu nedenle çevreyi ihmal edemeyiz. İhmal edilen çevre bize olumsuz dönüyor. Çevremiz gitgide önem kazanıyor ve bunun farkında olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Tunceli

Tunceli'de, Munzur ve Pülümür Vadisi'nde belediye ekipleri ve gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Belediye öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 150 kişi temizlik çalışmasına katıldı.

Gruplar halinde Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisini dolaşan katılımcılar, alandaki çöpleri topladı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekipleri ve gönüllülerce Munzur ve Pülümür Vadisi'nde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Maçoğlu, toplanan çöplerin geri dönüşüm firmalarına satılacağını ve elde edilen gelirle öğrencilere burs verileceğini belirterek, "Doğa sadece bize ait değil, lütfen kirletmeyin. Temizlemek kurtuluş değil aslında kirletmemek kurtuluş." diye konuştu.

Kars

Kars'ta, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Fethiye Camisi önündeki Millet Bahçesinde bir araya gelen gönüllüler, çevre temizliğine dikkat çekmek için farklı etkinlikler düzenledi.

Çocuklar için kurulan parkta miniklere çevre bilinci oluşturulan programda, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Millet Bahçesine fidan dikti.

Erzincan

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca hayata geçirilen "Cemre" projesi kapsamında çevre gönüllüsü gençler, Erzincan'da çam fidanı dağıttı.

AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile gönüllüler, kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde vatandaşlara çam ve ceviz fidanı verdi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanları geliştirdiklerini söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini aktaran Karaman, "İstiyoruz ki yeşil bir ülkede, güzel vatanımızda çocuklarımızla birlikte yaşayalım. Onun için çabalarımız sürüyor." dedi

AK Parti Gençlik Kolları Çevre ve Şehircilik Birim Başkan Ferdanur Kocatürk ise 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman varlığının 22,7 milyon hektara ulaştığını söyledi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının "Cemre" ismini verdiği çevre gönüllüleri hareketinin 81 ilde bin gençle başlatıldığını aktaran Kocatürk, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması, kuraklık, aşırı hava olayları, kirlilik gibi küresel çevre sorunları karşısında Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla adımlar atmaya devam ediyoruz. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları ulusal çapta ve uluslararası platformda ele alındığı en önemli gündem maddelerindendir. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh