Doğu Anadolu'da 4 ilde 2 bin 48 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 48 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

HAKKARİ (AA) - Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 48 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 1018 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ulaşıma kapanan Van-Gürpınar, Van-Ağrı, Bitlis-Muş, Hakkari-Şırnak kara yolları, Van-Ağrı Doğubayazıt yolu Tendürek geçişini açmaya çalışıyor.

Ekipler, Van-Hakkari kara yolundaki Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Hakkari

Hakkari'de iki gündür etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksattı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 346 köy ve mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çaba sarf ediyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı kentte araçlar karla kaplandı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Muş

Muş'ta yoğun kar nedeniyle 352 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Beyaza bürünen kentte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye karla mücadele ekipleri, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili kar ve tipi nedeniyle 332 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarını en kısa sürede açmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kar ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği kentte, belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.

Kent sakinleri, ev ile iş yerlerinin önündeki karları temizledi.