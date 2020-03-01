: Doğu Anadolu'da 4 ilde 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

01.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:55

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 165 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş, Hakkari ve Bitlis

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kentte olumsuz hava şartlarından dolayı 83 köy ve mezra yolunun kapandığını söyledi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 70 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Hakkari'de de olumsuz hava şartları nedeniyle 2 mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van, Bitlis ve Hakkari'de 3, Muş'ta 1 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde buzlanma ile yoğun kar nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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