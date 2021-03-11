Doğu Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için zirai don uyarısı yapıldı.

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece ile 12-13 Mart'ta Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Malatya'nın kuzey ilçeleri Darende, Kuluncak, Hekimhan, Arguvan, Arapgir, Yazıhan ile Tunceli ve Bingöl'de kent genelinde zirai don riski bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerin tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş