Doğu Anadolu'da 4 il için yoğun kar ve fırtına uyarısı - Haberler
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Doğu Anadolu'da 4 il için yoğun kar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için yoğun kar ve fırtına uyarısı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

HAKKARİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve yoğun karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden kuvveti saate 60 kilometreyi bulan fırtına şeklinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 7, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 4 derece olması bekleniyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Hakkari, Fırtına, Muş, kar, Güncel, Haber

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