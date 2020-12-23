Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı
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Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı

23.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:04
Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kar uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgar, güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek.

Van Gölü'nde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer saatte 20-40 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Muş ve Hakkari'de 3, Bitlis'te 1 derece olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışının, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile pus ve sis hadisesinin beklendiği bölgede, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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