Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

HAKKARİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın genellikle kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Van Gölü'nde havanın parçalı ve az bulutlu olması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 2, Bitlis ve Muş'ta 5, Van'da ise sıfır derece olacağı tahmin ediliyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çiğ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Hakkari'de çığ paniği! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı

Hakkari'de çığ paniği! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı

 Kar beklerken yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak

Kar beklerken yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak

 Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title