Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

HAKKARİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu. Bitlis'te öğle ile akşam saatleri arasında, Van ve Hakkari'de de öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, batı ve kuzeyden orta kuvvette, Van'ın güneyi ile Hakkari'de ise aralıklı kuvvetli, Van Gölü'nde ise 4-6 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 3, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor.

Dik yamaçlarda çığ riski var

Bölgede hava sıcaklığının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riskine ve kuvvetli buzlanma ile don dolayısıyla ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet