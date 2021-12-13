Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı - Haberler
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Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van, Bitlis, Muş, Hakkari için buzlanma, don ve sis uyarısı yapıldı.

HAKKARİ (AA) - Van, Bitlis, Muş, Hakkari için buzlanma, don ve sis uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Yer yer sis, buzlanma ve don hadiselerinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, doğu ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise saatte 2 ila 4 kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 11, Van'da 10, Bitlis'te 9 ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don ve sis ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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