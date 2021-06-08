Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak etkili olacak
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Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak etkili olacak
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars ve Ağrı'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Erzurum, Kars ve Ağrı'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı bulutlu olması, Erzurum, Kars ve Ağrı'da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve lokal olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 30, Erzincan'da 29, Ağrı'da 25, Erzurum ve Kars'ta 23 ve Ardahan'da 21 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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