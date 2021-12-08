Doğu Anadolu'da 3 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
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Doğu Anadolu'da 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

HAKKARİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın, Van'da 11, Hakkari'de 9, Bitlis'te 8 ve Muş'ta 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

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