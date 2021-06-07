Doğu Anadolu'da 2 ilde sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'da 2 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da 2 ilde sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı yer yer çok bulutlu olması, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve lokal olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Erzurum ve Ağrı'da 4, Kars ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 30, Erzincan'da 26, Ağrı'da 25, Kars ve Erzurum'da 22 ve Ardahan'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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