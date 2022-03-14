Doğu Anadolu'da 1140 yerleşim yolu kardan kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da 1140 yerleşim yolu kardan kapandı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
 - Güncelleme:
Doğu Anadolu'da 1140 yerleşim yolu kardan kapandı

Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 1140 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 1140 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin yaşandığı kentte, kırsaldaki 683 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede, kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 302, Erzincan'da 104, Iğdır'da 34, Kars'ta 15 ve Ardahan'da 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açma çalışmaları devam ediyor.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Erzincan, Erzurum, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title