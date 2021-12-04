Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk havaya hayatı olumsuz etkiledi. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 26,4 derece olarak ölçüldüğü Ardahan Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Ardahan merkezde en düşük sıcaklık eksi 20,3, Hanak ilçesinde eksi 20,1 Çıldır'da eksi 18,4 olarak ölçüldü.

Ardahan'dan sonra bölgenin en soğuk kenti olan Erzurum'da süs havuzları dondu, ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Merkez Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'ndaki havuzun yüzeyi yaklaşık 5 santimetre kalınlığında buz tabakasıyla kaplandı. Soğuklar nedeniyle araçlarını güçlükle çalıştıran sürücüler, camları kaplayan buzu kazımak zorunda kaldı.