Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü - Haberler
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Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

DOĞU Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarına teslim oldu.

GÖLE, ARDAHAN (DHA) - DOĞU Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarına teslim oldu. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 26.4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk havaya hayatı olumsuz etkiledi. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 26,4 derece olarak ölçüldüğü Ardahan Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Ardahan merkezde en düşük sıcaklık eksi 20,3, Hanak ilçesinde eksi 20,1 Çıldır'da eksi 18,4 olarak ölçüldü.

Meteoroloji verilerine göre dün gece bölgedeki il merkezi ve bazı yerleşim birimlerinde en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

Ağrı merkez eksi 13,2, Hamur eksi 15,1, Taşlıçay eksi 14,2, Erzincan merkez eksi 6,5, Tercan eksi 10,7, Erzurum merkez eksi 15, Aşkale eksi 18,6, Tekman eksi 18,4, Iğdır eksi 4,6, Aralık eksi 7,9, Muş eksi 1,8, Malazgirt ise eksi 10,3.

GÖLE BUZ KESTİ

Ardahan kent merkezinde vatandaşlar araçlarını sardıkları battaniyelerle korumaya çalıştı. En düşük sıcaklığın ölçüldüğü Göle'de ise hafta sonu olması sebebiyle vatandaşlar evde kalmayı tercih etti. İş yerlerini açan vatandaşlar ise gece gündüz soğuk havanın bölgeyi etkilediğini söyledi.

ERZURUM'DA HAVUZLAR DONDU

Ardahan'dan sonra bölgenin en soğuk kenti olan Erzurum'da süs havuzları dondu, ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Merkez Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'ndaki havuzun yüzeyi yaklaşık 5 santimetre kalınlığında buz tabakasıyla kaplandı. Soğuklar nedeniyle araçlarını güçlükle çalıştıran sürücüler, camları kaplayan buzu kazımak zorunda kaldı.


- Erzurum
Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

Doğu Anadolu buz kesti; Göle'de sıcaklık eksi 26,4 derece ölçüldü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Son Dakika Haberleri

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