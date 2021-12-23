Doğu Anadolu buz kesti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu buz kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı soğuk hava etkisini gösterdi.

Kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı soğuk hava etkisini gösterdi. Bölgede buz sarkıtları uzadı, birçok akarsu ve göllerin yüzeyi buzla kaplanmaya başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ağrı'da 22, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 16, Erzincan'da 7, Iğdır'da 5, Bayburt'ta 12 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 7, Kars'ta 6, Ağrı'da 4, Erzincan'da 2, Ardahan'da 9, Bayburt'ta 5 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları; Palandöken Kayak Merkezi 89, Ergan Kayak Merkezi 37, Sarıkamış Kayak Merkezi 36 santimetre olarak ölçüldü.

(Ahmet Akbuğa-İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

 İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title