Doğu Anadolu buz kesti

Kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı soğuk hava etkisini gösterdi. Bölgede buz sarkıtları uzadı, birçok akarsu ve göllerin yüzeyi buzla kaplanmaya başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ağrı'da 22, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 16, Erzincan'da 7, Iğdır'da 5, Bayburt'ta 12 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 7, Kars'ta 6, Ağrı'da 4, Erzincan'da 2, Ardahan'da 9, Bayburt'ta 5 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları; Palandöken Kayak Merkezi 89, Ergan Kayak Merkezi 37, Sarıkamış Kayak Merkezi 36 santimetre olarak ölçüldü.

(Ahmet Akbuğa-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet