Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, çok bulutlu geçeceği bölge sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan'da, öğle saatlerinden itibaren ise Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 10, Erzincan'da 9, Ağrı ve Erzurum'da 5, Kars ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 20, Erzincan'da 18, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 15 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA