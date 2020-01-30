Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı bekleniyor

30.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:58

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı bekleniyor.



Metereoloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre bugün saat 22.00 ile yarın saat 19.00 arası Erzurum'un güneyi (güney ilçeleri) Erzincan'ın güneyi ve doğusu ile Ağrı'nın batı kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışı beklendiği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA