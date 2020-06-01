Doğu Anadolu Bölgesi'ne kuvvetli rüzgar uyarısı
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Doğu Anadolu Bölgesi'ne kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hızı saatte 50 ile 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar bekleniliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ne kuvvetli rüzgar uyarısı
01.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:37

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hızı saatte 50 ile 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, öğleye kadar güneyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek rüzgarın hızının öğleden sonra ise yer yer saatte 50 ile 70 kilometreyi bulması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 11, Ağrı ve Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Erzurum'da 8, Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 32, Erzincan'da 26, Ağrı'da 24, Ardahan'da 23, Erzurum ve Kars'ta 21 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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