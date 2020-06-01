Doğu Anadolu Bölgesi'ne "kuvvetli rüzgar" uyarısı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hızı saatte 50 ile 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hızı saatte 50 ile 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, öğleye kadar güneyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek rüzgarın hızının öğleden sonra ise yer yer saatte 50 ile 70 kilometreyi bulması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Erzurum'da 8, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 32, Erzincan'da 26, Ağrı'da 24, Ardahan'da 23, Erzurum ve Kars'ta 21 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, rüzgarın fırtınaya dönüşme ihtimali bulunduğunu belirterek, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA