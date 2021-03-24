Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için fırtına uyarısı
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için fırtına uyarısı

24.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:44
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için fırtına uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın sabah saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman kuvvetini artırması bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın sabah saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman kuvvetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde 6 ilde görülecek rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer fırtınaya dönüşecek.

Güney ve güneybatıdan Erzincan ile Ardahan'da görülecek kuvvetli fırtınanın saatteki hızının 50-70 kilometre olacağı öngörülüyor.

Fırtınanın, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde ise saatteki hızının 60-90 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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