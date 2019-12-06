Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava

06.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:02

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Ağrı'da 6, Tunceli'de 5, Erzurum ve Kars'ta 4, Erzincan'da sıfır ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 8, Tunceli'de 6, Iğdır'da 5, Ağrı'da 2, Erzurum ve Kars'ta 1, Ardahan'da ise sıfır derece kaydedildi.

Bölge genelinde etkili olan yağışların ardından kar kalınlıkları Erzurum'da 13, Ağrı'da 10 ve Ardahan'da 5 santimetre oldu.

Yetkililer, kuvvetli buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA