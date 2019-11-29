Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdıERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde sabah saatlerinde görülen yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürürken ulaşımda aksamalar yaşandı.

29.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:23
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı

'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı

- Erzurum'un ilçesinde saatlerinde görülen yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürürken ulaşımda aksamalar yaşandı. Sis ve soğuk havayla oluşan kırağı araçların camını buzla kapladı.

Horasan'da her sabah buz tutan araçların camını kazımadan yola çıkamadıklarını ifade eden vatandaşlardan Çetin Turan, "Doğuda soğuk hava oldukça etkili. Soğuk hava yaşamı oldukça güçleştiriyor" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı
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